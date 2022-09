Matheus Uribe faz parte dos convocados do selecionador da Colômbia, Néstor Lorenzo, para os jogos de preparação contra Guatemala e México.



Além do médio do FC Porto, também Luis Díaz, ex-jogador do clube portista, faz parte das escolhas do selecionador cafetero.



A Colômbia, que falhou o apuramento para o Mundial 2022, joga contra Guatemala no dia 24 de setembro e três dias depois, defronta o México.



A convocatória da seleção da Colômbia:

Guarda-redes: Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero;

Defesas: Daniel Muñoz, Stefan Medina, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Andrés Llinás, Jhon Lucumí, Johan Mojica e Frank Fabra;

Médios: Wílmar Barrios, Jéfferson Lerma, Steven Alzate, Yairo Moreno, Matheus Uribe, James Rodríguez, Juan Cuadrado, Jorge Carrascal e Yáser Asprilla;

Avançados: Díaz, Falcao, Luis Sinisterra, Rafael Borré, Ósccar Estupiñán e Jhon Jáder Durán.