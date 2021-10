O duelo entre a Colômbia e o Brasil (0-0), na fase de qualificação para o Mundial de 2022, terminou sem golos. Porém, sobraram motivos de interesse, como uma finta soberba de Luis Díaz sobre dois jogadores canarinhos.



Ao 80.º minuto de jogo, o extremo do FC Porto foi pressionado por Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Fred (Manchester United) junto à linha lateral e decidiu improvisar.



Luis Díaz tocou a bola para o centro com o pé direito e levantou-a entre os dois adversários com o pé esquerdo, baralhando os opositores.



Depois de sair da marcação com mestria, o colombiano ainda fez um passe sem olhar para Matheus Uribe, seu colega de equipa no FC Porto.



Ora veja: