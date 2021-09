A Comissão de Instrutores da Liga arquivou o pedido do Sporting para que fosse instaurado um auto de flagrante delito a Pepe, na sequência do que a SAD leonina considera ter sido uma agressão do central portista a Coates no último clássico.

Baseando-se nas imagens televisivas, o Sporting avançou com uma participação para o orgão da Liga de Clubes, de forma a que o processo foi mais rápido e Pepe pudesse ser punido ainda antes do jogo desta sexta jornada, frente ao Moreirense.

No entanto, a Comissão de Instrutores da Liga considerou que não havia matéria de facto para instaurar um auto de flagrante delito e arquivou a participação leonina, mantendo o central do FC Porto sem qualquer punição.

Não satisfeito com a decisão do órgão da Liga, a SAD leonina avançou então com uma participação para o Conselho de Disciplina da Federação, pedindo pelas mesmas razões que fosse aberto um processo disciplinar a Pepe.

A participação do Sporting só vai ser analisada numa futura reunião (a mais próxima é na terça-feira), sendo que este será sempre um processo bem mais demorado e que levará muito tempo até haver uma decisão final.