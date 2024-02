O FC Porto emitiu esta sexta-feira um comunicado a esclarecer o valor total que recebeu de bilhética na época de 2022/23, e a propósito da comparação com o Sporting.

Na nota, os dragões lembram que esse valor ascendeu aos 19,606 milhões de euros, contra os «19,589 apresentados pelo Sporting».

Além disso, o FC Porto lembra ainda que apresentou 166 milhões de euros de receitas operacionais, excluindo passe de jogadores, «contra os 119 milhões de euros» dos leões.

O comunicado do FC Porto:

«Em nome da verdade e do bom nome do FC Porto, esclarece-se o seguinte:



O valor total de bilhética do FC Porto na época passada foi 19,606 milhões de euros, acima dos 19,589 apresentados pelo Sporting, ao contrário do que tem sido dito. Os valores do Benfica não são comparáveis, pois dispõe de um estádio com uma lotação superior.



Este esclarecimento já tinha sido pormenorizadamente prestado aos sócios pelo administrador Fernando Gomes na Assembleia Geral de 29 de novembro de 2023, quando as contas foram aprovadas, pelo que é estranho que se continue a difundir informação tendenciosa com o intuito de penalizar o bom nome e a marca do nosso clube.



Importa ainda acrescentar que as receitas operacionais excluindo passes de jogadores do FC Porto em 2022/23 totalizaram 166 milhões de euros, contra os 119 milhões de euros do Sporting, o que, ao ser ignorado, conduz a apreciações parciais e penalizadoras do FC Porto.»