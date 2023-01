Sérgio Conceição admite que o FC Porto tem sido uma equipa muito mais irregular do que é habitual desde que ele assumiu o comando do clube.

Apesar de defender que «têm sido muito mais as vezes em que a equipa está bem do que quando não está», o treinador do FC Porto assume que há situações anormais que o têm preocupado.

«Também faço o exame de consciência para perceber o que se passa, porque têm acontecido coisas este ano que não são muito normais, depois de bons jogos e resultados», declarou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, e três dias após o empate com o Casa Pia.

«Foi depois de ganharmos 3-0 ao Sporting que perdemos com o Rio Ave; foi depois de uma grande vitória sobre o Club Brugge que empatámos com o Santa Clara», lembrou, sublinhando.

«Há jogos em que a beleza do jogo pode não ser a melhor, mas temos de ser competentes para encontrar a consistência. A equipa tem de evoluir nesse sentido para ter um ano só com uma derrota como tivemos no ano passado. Procuramos eficácia máxima e ganhar sempre. Vamos à procura da perfeição, que não é fácil. E há uma parte da qual eu falo sempre, do lado emocional que é aquele brilho no olho, que é essencial».