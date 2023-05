Após a vitória em Arouca, Sérgio Conceição não falou aos jornalistas na sala de imprensa.

O técnico, de 48 anos, assistiu ao encontro do FC Porto a partir da bancada na sequência da expulsão no jogo contra o Famalicão, das meias-finais da Taça de Portugal e não fez o rescaldo da partida. De resto, o adjunto dos portistas, Vítor Bruno, também não compareceu na flash interview após a partida.



Esta noite foi especial para Sérgio Conceição: chegou ao 323.º jogo ao comando do clube e superou José Maria Pedroto, tornando-se no treinador com mais jogos.