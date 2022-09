O filho mais novo de Sérgio Conceição, José, começa a seguir desde cedo os passos futebolísticos da família. Este domingo, participou pelo FC Porto na 11.ª edição do Torneio Forte Paixão, no escalão traquinas B, tendo ajudado o clube a ficar no primeiro lugar entre oito equipas.

José esteve integrado numa equipa de formação da Dragon Force que participou no torneio e, no final, levantou a taça: o seu pai, Sérgio Conceição, treinador da equipa principal do FC Porto, partilhou uma fotografia do menino José com o troféu e um ar de felicidade pura.

Sp. Braga, RD Águeda, Fiães, SC Bustelo, Feirense, Anadia e Lusitânia Lourosa foram os restantes clubes participantes.

José é o mais novo de cinco filhos de Sérgio Conceição. Os outros quatro são futebolistas: Francisco está no Ajax (Países Baixos), Sérgio no Seraing (Bélgica), Moisés no Leixões e Rodrigo no FC Porto.