Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Eleven Sports, após a goleada aplicada ao Club Brugge, na Bélgica.

«Foi um jogo extremamente positivo. Olhámos para o adverário com o respeito merecido, vendo o que não fizemos contra eles no Dragão. Hoje fomos uma equipa igual aos nossos princípios, tanto individualmente, como coletivamente. Sempre bem organizados defensivamente e com agressividade a procurar a baliza. Foi um jogo supercompetente, excetuando uma infantilidade do David [Carmo] que a este nível não pode acontecer porque mete toda a gente em maus lençóis quando estava um jogo que pecava pela escassez do resultado.

Poíamos ter feito três ou quatro golos na primeira parte, não estou a dizer nada exagerado. Depois, o Diogo [Costa] fez duas excelentes defesas, mas há certas atitudes que não podemos ter a este nível.»