A Liga premiou esta sexta-feira os melhores treinadores e jogadores da última edição do primeiro e segundo escalões. Os vencedores dos prémios foram anunciados na gala Kick-off que teve lugar na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.



De resto, o FC Porto arrecadou os prémios para melhor treinador (Sérgio Conceição), melhor jogador (Corona) e melhor golo (Zé Luís ante o P. Ferreira). Nota ainda para Pedro Gonçalves que foi distinguido como o melhor jovem do campeonato.



No que respeita à segunda Liga, o prémio de melhor treinador foi atribuído... ao adjunto de Luís Freire. Daniel Bragança foi o melhor jogador jovem e Ryan Gauld (Farense) o melhor jogador.





Todos os prémios:





Prémios fair-play I e II Ligas: Gil Vicente e Casa Pia.



Jogador fair-play I e II Ligas: Kieszek (Rio Ave) e Zé Tiago (Mafra)



Jogador Jovem da II Liga: Daniel Bragança (Estoril/Sporting)



Melhor jogador jovem da Liga: Pedro Gonçalves (Famalicão)



Melhor GR II Liga: Daniel Guimarães (Nacional)



Melhor treinador II Liga: Joaquim Rodrigues (Nacional)



Melhor treinador da Liga: Sérgio Conceição (FC Porto)



Melhor relvado da I e II Ligas: Portimonense e Seixal;



Melhor jogador da II Liga: Ryan Gauld (Farense)



11 do ano: Marchesín (FC Porto), Esgaio (Sp. Braga), Pepe (FC Porto), R. Dias (Benfica) e Alex Telles (FC Porto); Pedro Gonçalves (Famalicão), Otávio (FC Porto) e Pizzi (Benfica); Corona (FC Porto), Taremi (Rio Ave) e Paulinho (Sp. Braga)

Prémio Mérito da Fundação do Futebol/Liga Portugal: Direção Geral da Saúde



Melhor golo da II Liga: Rodrigo Dantas (Casa Pia)



Melhor golo da Liga: Zé Luís (FC Porto)



Prémio Parceiro Oficial do Ano: SABSEG Seguros.

Prémio Media Partner da Liga: Sport TV



Prémio Prestígio: Major Valentim Loureiro



Melhor jogador da Liga: Corona