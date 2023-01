Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou o facto de a sua equipa ter menos 24 horas de descanso do que o Sporting, com quem vai disputar a final da Taça da Liga.

«Seria mais justo as duas equipas terem o mesmo tempo de descanso para entrarem no mesmo patamar físico. Mas temos de nos preparar para o que é: com menos 24 horas de descanso. Mas vamos prepará-lo da melhor forma. Para não acontecer o que aconteceu nas outras finais com o Sporting e o Sp. Braga, em que fomos melhores no futebol jogado, mas foram os outros que levaram a taça. Às finais são para ganhar, mesmo sem jogar bem.»