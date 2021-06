Sérgio Conceição renovou neste sábado o contrato com o FC Porto, ficando ligado aos dragões por mais três temporadas.

Em declarações aos jornalistas, o treinador declarou que é a ambição de continuar a ganhar que o move.

«Li e vi muita coisa que o Sérgio exigia isto e aquilo. Eu sou exigente porque estou num clube exigente, com o presidente mais titulado do mundo, com títulos que honram a nação portista e Portugal. É um clube que me obriga a ser melhor todos os dias. Por isso, quando o presidente me falou da renovação, obviamente que há questões mais importantes do que o dinheiro. O dinheiro não conta. O que conta é a ambição do clube para continuar vencedor», começou por dizer.

«Para nós as vitórias diárias são importantes, mas mais importantes são os títulos. Prometo exatamente o mesmo do que dei até hoje ao clube. Acredito que não é fácil lidar comigo, mas o meu caminho é o sucesso do FC Porto», acrescentou.

