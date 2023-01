Bernardo Folha estreou-se nesta quarta-feira a marcar pela equipa principal do FC Porto, na meia-final da Taça da Liga, frente ao Ac. Viseu. No final, Sérgio Conceição explicou a aposta no médio de 20 anos que tem jogado, sobretudo, na equipa B dos dragões.

«O Bernardo é como todos os outros jovens, que vão estando entre a equipa B e a principal. A paragem para o Mundial deu tempo para preparar os miúdos, e há um conhecimento profundo de cada jovem, porque eu e o Folha estamos em permanente contacto. E quando merecem, não por serem altos, baixinhos, louros ou morenos, mas porque são competentes e trabalham bem, têm oportunidade.»