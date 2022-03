Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou nesta terça-feira sobre a evolução da formação no futebol, elogiando aspetos em que considera que se evoluiu e criticando outros detalhes.

«Temos jogadores que chegam da formação com muita qualidade e acho que há mais talento agora do que no meu tempo. Mas estão a perder-se alguns valores que considero muito importantes, como melhorar a exigência que se tem com os miúdos», começou por dizer durante o Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

«Há muitos miúdos que parece que ficam muito afetados com isso [exigência] quando chegam ao futebol profissional. Eu tenho um animal competitivo como o Pepe, e depois há jogadores que ficam fragilizados porque o mister deu uma dura», acrescentou.

«Às vezes temos dificuldades em incutir em alguma desta malta a exigência de um clube como o FC Porto que luta por ganhar a cada três dias. E não é fácil», analisou ainda.

Por outro lado, o treinador do FC Porto elogiou o talento e a capacidade de perceção do jogo com que os jogadores chegam da formação.

«São jogadores que percebem o jogo de forma muito rápida, existe muito mais talento do que antigamente, o que vem da perceção rápida das variantes do jogo», elogia.

«Há que saber lidar com isso para ajudar todos a chegarem ao sucesso, que é o nosso papel», concluiu.