Na antevisão à receção ao Santa Clara, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, fez uma pequena análise ao estilo de jogo da equipa insular.

«Independentemente de ter tido três treinadores, não mudou muito. Está a jogar o Tassano como central na esquerda, jogou o Paulo Henrique nos últimos dois jogos [a lateral], creio que o Mansur pode jogar amanhã. Ramos na direita, como médios podem jogar com o Nenê, Morita e o Lincoln, mas a cair muitas vezes sobre a esquerda, dando largura ao ala, com esse ala esquerdo a ser quinto homem quando defendem num bloco mais baixo. Isto fez com que esta equipa não sofresse golos nas duas últimas saídas e demonstra bem a boa organização defensiva. Com a saída do Cryzan, o Rui Costa mais fixo na frente, mas com alas rápidos que interpretam muito bem o posicionamento num bloco médio-baixo para partirem para o ataque com qualidade», observou.

Conceição destacou ainda a derrota do Santa Clara na Luz, onde «dificultou muito a vida ao Benfica» e falou da relação com Mário Silva, com quem dividiu balneário e também trabalhou já quando o atual técnico dos açorianos liderava a equipa B dos dragões.

«Vamos sofrendo algumas mudanças durante a vida. Quando somos jogadores, pensamos de uma maneira e pensamos o futebol de uma forma completamente diferente como treinadores. Apanhei-o aqui como treinador, fez um trabalho excelente com jovens que estão hoje na equipa principal do FC Porto. Percebi algumas situações que ele gosta e trabalha. Há esse conhecimento, mas uma coisa é a fase final do futebol de formação e outra coisa é o futebol profissional e apanhar algumas daquelas trutas no futebol profissional é completamente diferente da formação», concluiu.

FC Porto e Santa Clara fecham a 28.ª jornada da Liga esta segunda-feira, no Dragão, a partir das 20h15. Pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.