O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol determinou a abertura de um processo disciplinar ao FC Porto na sequência do dérbi do Bessa, no passado domingo, diante do Boavista.

O relatório do organismo, divulgado esta terça-feira, não especifica o motivo que está por detrás desta decisão, aguardando ainda esclarecimentos.

Os azuis e brancos terão ainda de pagar, no total, 16.070 euros. Os dragões foram multados em 8.930 euros por rebentamento de petardos, deflagramento de potes de fumo e «arremesso de quatro tochas incandescentes para junto da linha de baliza». Além disso, terão de pagar mais 5.100 euros pelo arremesso de engenhos pirotécnicos que atrasaram o reinício do jogo e obrigaram à intervenção dos bombeiros.

O atraso de três minutos à partida para a segunda parte também valeu uma multa de 2.040 euros aos azuis e brancos.

Também pelo mau comportamento dos adeptos, o Boavista foi sancionado em 2.244 euros.

Os treinadores Petit e Sérgio Conceição viram o quinto cartão amarelo e foram castigados com um jogo de suspensão, à semelhança de Javi Garcia e Jackson Porozo, este último pelo nono amarelo.