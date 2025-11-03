O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou esta segunda-feira uma multa de 10.200 euros ao FC Porto, na sequência de um processo disciplinar instaurado após críticas ao árbitro Vítor Ferreira, publicadas no site e nas redes sociais do clube.

A sanção surge ao abrigo do artigo 112.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que pune ofensas à honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros, em conjugação com o artigo 54.º do mesmo regulamento.

O caso remonta a 5 de outubro, dia em que a equipa B dos dragões perdeu frente ao Torreense (3-2), em jogo da sétima jornada da II Liga. Após a partida, o FC Porto publicou conteúdos onde contestava a atuação de Vítor Ferreira, o que levou a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) a apresentar uma queixa formal.

De recordar, o presidente dos dragões, André Villas-Boas, tem ainda um outro processo, cuja decisão ainda não foi conhecida, após ter sido alvo de uma queixa do Sporting depois das declarações do líder dos azuis e brancos, à margem da Gala Portugal Football Globes, que «denunciou» um um encontro secreto entre Varandas e o presidente da FPF, Pedro Proença, para discutir o mapeamento clubístico da instituição.