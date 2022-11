Os sócios do FC Porto aprovaram em Assembleia Geral as contas relativas à época 2021/22, que geraram um resultado líquido consolidado positivo de 20,765 milhões de euros.

Numa nota publicada no site oficial, o clube azul e branco informou que as contas tiveram luz verde sem qualquer voto contra, e com apenas cinco abstenções.

Numa reunião que contou com uma homenagem a Fernando Gomes, foi ainda anunciado que o projeto da cidade FC Porto, academia que os dragões querem construir, será na Maia.