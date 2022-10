Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, garantiu esta terça-feira que os dragões saíram da esfera do fair-play financeiro da UEFA, ao apresentar um lucro superior a 20 milhões de euros no exercício 2021/22.

«Isto significa que cumpridas todas as regras, o FC Porto definitivamente fica fora dos constrangimentos do fair-play financeiro. Terminou, foram quatro anos de exigências feitas através do acordo celebrado com a UEFA, o settlement agreement tão falado, foi integralmente cumprido com esta apresentação de compras. O FC Porto, a partir daqui, deixa de ter quaisquer constrangimentos nesse sentido», diz Fernando Gomes.

No início de setembro, a UEFA veio a público revelar que os dragões tinham falhado «ligeiramente» o objetivo. A Câmara que monitoriza o Fair Play Financeiro impôs «uma multa de 100 mil euros» e decidiu «excluir o clube das provas da UEFA para as quais se qualificar nas próximas três temporadas, a não ser que o resultado agregado dos anos financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 esteja de acordo com os requerimentos de break-even» acordados entre FC Porto e UEFA.

Pouco depois, o FC Porto emitiu um comunicado, defendendo que «conseguiu superar as metas estabelecidas» no acordo do fair-play financeiro com a UEFA e que isso seria transmitido «às instâncias competentes no próximo mês de outubro».