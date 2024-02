A conclusão do auditor do Relatório e Contas consolidado do primeiro semestre de 2023/24 do FC Porto não reflete as contas apresentadas pela SAD portista na passada semana.

Os azuis e brancos informaram a CMVM a 19 de fevereiro que a SAD passou a ter capitais próprios negativos de 8,5 milhões de euros, à data de 31 de dezembro de 2023, enquanto o auditor mantém que o valor relativo a este período é negativo em 176 milhões de euros.

A justificação apresentada pela SAD do FC Porto para o incremento de 167 milhões relativamente ao montante do semestre anterior está relacionada com um acordo estabelecido com «uma prestigiada empresa internacional», cuja identidade não foi revelada e que fez «uma avaliação ao valor de mercado dos cash-flows gerados pelo Estádio do Dragão».

A Ernst & Young não só não reflete esta operação como mantém o alerta para a incerteza de a SAD portista se poder manter em atividade. «Estas condições indicam que existe uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade do Grupo em se manter em continuidade», pode ler-se na conclusão do relatório.

No documento, o auditor reforça que está prevista «a manutenção do apoio das instituições financeiras e outras entidades financiadoras, nomeadamente através da renovação e/ou reforço das linhas de crédito existentes, bem como o sucesso futuro das operações de alienação de direitos de inscrição desportiva de jogadores, tal como previsto nos orçamentos de exploração e tesouraria, o qual é essencial para o equilíbrio económico e financeiro do Grupo e para o cumprimento dos compromissos financeiros e regulatórios assumidos».