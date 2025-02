O FC Porto comunicou, no seu portal da transparência, todos os detalhes dos negócios realizados no mercado de inverno. Assim sendo, e em matéria de saídas, o FC Porto transferiu quatro jogadores em definitivo e cinco por empréstimo.

Destacam-se, claro, as vendas de Nico González ao Man. City (60 milhões) e de Galeno ao Al Ahli (50 milhões).

Relativamente ao primeiro, é importante dizer que o FC Porto comprou, antes de vender o jogador, 20 por cento das mais-valias a que o Barcelona tinha direito, por três milhões de euros, deixando os catalães com apenas outros 20 por cento. Ora esta percentagem equivale a 10,3 milhões.

Há ainda que acrescentar 5,7 milhões pagos à Gestifute pela intermediação do negócio, pelo que o FC Porto teve de dar 16 milhões de euros. Se somarmos mais quatro por cento dos mecanismo de solidariedade (o jogador chegou ao FC Porto na época em que cumpria 22 anos), há que descontar mais 2,4 milhões de euros.

Feitas estas contas todas, o FC Porto ficou, dos 60 milhões da venda de Nico, com 41,6 milhões de euros.

Curioso é também o acordo de empréstimo de Fran Navarro ao Sp. Braga. A SAD brancarense pagou 300 mil euros e pode ainda pagar mais 130 mil euros em variáveis. Para além disso, tem uma opção de compra (o FC Porto também tem uma opção de venda igual) de 2,7 milhões.

No entanto, e caso esta opção venha a ser efetivada (basta que apenas um dos clubes o queira), o FC Porto fica com todo o valor de uma futura venda até 6 milhões (ou seja, se o Sp. Braga vender Fran Navarro por um valor de 6 milhões ou menos) e fica com mais 25 por cento de uma venda acima de 6 milhões (ou seja, o FC Porto ganha 6 milhões mais 25 por cento do valor que sobrar).

Veja todos os detalhes do negócios de saída dos jogadores do Dragão.

SAÍDAS DEFINITIVAS

GALENO

Vendido ao Al-Ahl (Arábia Saudita)

Al Ahli pagou 50 milhões de euros, FC Porto pagou 4,75 milhões de comissão à Bertolucci Assessoria.

NICO GONZÁLEZ

Vendido ao Manchester City (Inglaterra)

Manchester City pagou 60 milhões, FC Porto adquiriu 20 por cento das mais-valias que o Barcelona detinha, por um valor de 3 milhões, com o Barcelona a manter ainda 20 por cento das mais valias (10,3 milhões de euros). FC Porto pagou ainda 5,7 milhões de intermediação à Gestifute.

ALVES BALDÉ

Vendido ao FK Radnicki (Sérvia)

Saída a custo zero, FC Porto ficou com 35 por cento do passe.

WENDELL

Transferido para o São Paulo

Transferência a custo zero, englobada nas contratações de William Gomes (a título definitivo) e de João Moreira (por empréstimo).

SAÍDAS TEMPORÁRIAS

FRAN NAVARRO

Emprestado ao Sp. Braga até junho de 2025

Sp. Braga paga 300 mil euros, mais 130 mil em variáveis, pelo empréstimo. Sp. Braga tem opção de compra e o FC Porto tem opção de venda por 2,7 milhões + 250 mil euros variáveis. Se alguma das opções for exercida, FC Porto fica com 100 por cento da mais-valia até o valor de transferência de 6 milhões e 25 por cento do valor acima dos 6 milhões.

IVÁN JAIME

Emprestado ao Valencia até junho de 2025

Empréstimo a custo zero, para já, mas Valencia pode pagar 200 mil euros em variáveis. Clube espanhol detém opção de compra por 7 milhões + 1 milhão de euros variáveis.

VERÓN

Emprestado ao Santos até dezembro de 2025

Empréstimo a custo zero, para já, mas Santos pode pagar um milhão em variáveis. Clube brasileiro detém uma opção de compra de 80 por cento do passe por 5 milhões de euros.

WENDEL COSTA

Emprestado ao Santa Clara até junho de 2025

Santa Clara pagou pelo empréstimo 250 mil euros, mais 200 mil em variáveis. Açorianos detêm opção de compra de 75 por cento do passe por 1,35 milhões de euros, que poderá tornar-se obrigatória mediante determinados objetivos.

DAVID VINHAS

Emprestado ao Oliveira do Hospital até junho de 2025

Oliveira do Hospital pagou 25 mil euros pelo empréstimo, mais 200 mil em variáveis.