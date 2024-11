Os sócios do FC Porto aprovaram neste sábado o Relatório e Contas de 2023/24 e a criação de uma nova fundação do clube.

Estes foram os dois pontos da Ordem de Trabalhos em votação na Assembleia Geral que decorreu este sábado e contou com a participação de 1 178 associados no Dragão Arena.



Dos 1 042 sócios que exerceram o direito de voto, 839 (80,5%) aprovaram o Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas e os respetivos Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar referentes ao exercício financeiro 2023/24. Por sua vez, 825 (79,17%) também aprovaram por larga maioria a constituição e dotação da Fundação FC Porto, mandatando a Direção do Clube para proceder à sua constituição como exclusiva entidade instituidora.

De referir que, segundo informação divulgada pelo clube, no primeiro ponto houve 104 votos contra, oito em branco e 96 abstenções; no segundo houve 134 votos contra, 17 em branco e 61 abstenções.



A reunião magna arrancou por volta das 11 horas da manhã com o discurso de abertura de André Villas-Boas e a apresentação dos resultados do exercício 2023/24 por parte de João Borges, o vice-presidente com o pelouro financeiro. José Pereira da Costa, administrador da SAD, apresentou as contas consolidadas em detalhe e a Assembleia Geral prosseguiu com a intervenção do vice-presidente Rui Pedroto, para enunciar os propósitos da Fundação FC Porto, e com a participação dos associados no debate.



A Assembleia Geral foi encerrada pelo presidente da Mesa, António Tavares, já perto das 17 horas, tendo sido divulgados entretanto os resultados expressos pelos sócios através de voto secreto.