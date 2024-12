O FC Porto segurou uma das promessas das balizas azuis e brancas: Francisco Barroso, guarda-redes de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional.

O jovem guardião representa os portistas há quatro anos, mas, antes, já tinha defendido a baliza do Vitória de Guimarães.

Atualmente ao serviço dos sub-17, Francisco Barroso assume o «objetivo de chegar à equipa A». Além disso, destacou o momento em que treinou ao lado de Diogo Costa como o ponto alto do seu trajeto no FC Porto.

«O meu percurso no FC Porto tem corrido bem, estou sempre a trabalhar. O meu melhor momento foi o primeiro treino com a equipa A. Foi uma emoção muito grande saber que ia treinar com aqueles craques todos e com o meu ídolo, o Diogo Costa», disse o jovem, em declarações aos meios de comunicação dos dragões.