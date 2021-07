Um chapéu digno de se lhe tirar o... chapéu.

Além do golo que marcou, Luis Díaz protagonizou um lance absolutamente genial na derrota da Colômbia frente à Argentina, nas meias-finais da Copa América.

Perante a pressão de Montiel, o extremo colombiano do FC Porto picou a bola com classe por cima do adversário e só foi parado em falta.