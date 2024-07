Os jogadores do FC Porto foram desafiados a apontar os vencedores do Euro 2024 e da Copa América, provas cujas finais se realizam nas próximas horas. Depois do trabalho de campo, as apostas foram feitas, com dois vencedores “antecipados”.

De Gonçalo Ribeiro a Gonçalo Borges, os jogadores dos azuis e brancos deixaram as suas perspetivas. O argentino Alan Varela, o inglês Danny Namaso, os espanhóis Nico González, Iván Jaime, Toni Martínez e Fran Navarro, por exemplo, não tiveram (naturalmente) dúvidas em apontar quem vai vencer.

No entanto, se para a final do Euro 2024 as contas foram bem mais desequilibradas a favor da Espanha, já as perspetivas para a Copa América recolheram equilíbrio bem maior.

Espanha e Inglaterra jogam a final do Euro 2024 a partir das 20 horas deste domingo. A final da Copa América, entre Argentina e Colômbia, disputa-se a partir da 01h00 de segunda-feira (hora de Portugal Continental).