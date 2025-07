O Copenhaga confirmou, esta segunda-feira, a proposta do FC Porto por Victor Froholdt.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, os azuis e brancos estão a negociar a transferência do internacional dinamarquês, por valores a rondar os 18 milhões de euros. Com apenas 19 anos de idade, o médio fez seis golos e três assistências em 53 jogos pela equipa principal do Copenhaga, na última temporada.

Este interesse surge depois do FC Porto ter visto ser recusada uma oferta ao Ajax por Kenneth Taylor, tendo virado atenções para Victor Froholdt.

«O Copenhaga confirma que recebeu uma proposta de um clube português por Victor Froholdt. As negociações entre as partes estão em andamento, mas não existe qualquer certeza de que seja alcançado um acordo», pode ler-se.

I en fondsbørsmeddelelse bekræfter F.C. København, at der er modtaget et tilbud på Victor Froholdt fra en portugisisk klub #fcklive https://t.co/2lVbuw9OUF — F.C. København (@FCKobenhavn) July 21, 2025