O FC Porto avançou nas negociações com o Copenhaga por Victor Froholdt e, segundo apurou o Maisfutebol, vai pagar um total de até 22 milhões de euros para garantir mais um reforço para o meio-campo.

Os dragões estão a ultimar os detalhes do acordo nos seguintes moldes: 20 milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros variáveis. O emblema da Dinamarca vai assegurar ainda 10 por cento de uma mais-valia futura.

O internacional dinamarquês já era alvo do departamento de scouting azul e branco há meses e, tal como o nosso jornal adiantou, as conversações tornaram-se mais concretas nos últimos dias, depois da chegada do italiano Francesco Farioli.

Recorde-se que o próprio Copenhaga já confirmou que tem uma proposta da SAD portista.

Muito perto de assinar um contrato válido por cinco épocas com o FC Porto, Victor Froholdt, de 19 anos, foi formado no próprio Copenhaga, onde estreou profissionalmente em 2023/24.