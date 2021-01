Esta imagem foi apanhada esta quinta-feira nas redes sociais e levantou-nos logo a dúvida: quem é o jogador do futebol português que aparece no canto inferior direito? Não foi fácil, mas o Maisfutebol chegou lá.

Para facilitar a tarefa aos nossos leitores, marcamos o jogador em causa e deixamos algumas pistas:

1. Joga num grande do futebol português.

2. Tem 28 anos.

3. A fotografia foi tirada quando representava as camadas jovens do Monterrey, do México.

Então, caro leitor já chegou lá ou ainda precisa de mais uma ajuda? Só mais uma, então.

4. Antes de chegar ao futebol português, o jogador em causa jogou no Twente, da Holanda.

RESPOSTA:

A resposta certa é naturalmente Tecatito Corona, mexicano formado no Monterrey, que deu o salto para o Twente quando tinha apenas 20 anos e que há seis anos representa o FC Porto, onde se assumiu como um dos melhores jogadores do campeonato português.