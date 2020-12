Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi questionado sobre o que gostaria de receber de presente de Natal.

O técnico portista começou por dizer que não é «muito adepto de obrigatoriedade de dar e receber prendas», apontando que, em termos desportivos, «as coisas acabam por acontecer se as merecermos e se trabalharmos para as merecer.»

«Em termos sociais, no que é a nossa vida, espero que tudo melhore. Isso é que era uma prenda fantástica», disse Sérgio Conceição, acrescentando: «Que as pessoas estivessem mais confortáveis e não andassem tão desconfiadas com esta pandemia terrível, que tem criado tanta tristeza e insegurança. O que mais desejo é essa saúde para toda a gente.»

«Desportivamente temos de ir sempre atrás daquilo que queremos e dos nossos objetivos. Temos de trabalhar muito e dedicar-nos ao que fazemos. É nesse sentido que olhamos diariamente para ir buscar o que merecemos e aquilo para que trabalhamos e não para que alguma coisa possa cair do céu aos trambolhões.»