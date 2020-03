Augusto Marchesín continua a treinar sozinho em casa, devido à paragem do futebol por causa da pandemia de Covid-19, mas esta quarta-feira contou com uma companhia especial.

O guarda-redes do FC Porto exercitou-se com a bola no jardim de casa e foi acompanhado pelo seu filho, que, num ritmo naturalmente mais lento, decidiu imitar o pai. «Em equipa», escreveu o jogador de 32 anos nas redes sociais.

Recorde-se que Marchesín chegou ao FC Porto esta época, proveniente do América, do México. Na época de estreia no futebol português tem sido um dos destaques da equipa de Sérgio Conceição, tendo já 33 jogos com o dragão ao peito.