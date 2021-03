Chama-se Cristiana Gonçalves Pereira, é advogada licenciada pela Universidade Católica do Porto e é a mulher que inspira Sérgio Oliveira. Os dois são casados há cerca de dois anos, depois de um longo namoro, e o médio do FC Porto, que esta época se tem tornado figura de destaque a nível nacional e internacional, costuma dedicar-lhe sempre os golos.

Cristiana Pereira está longe, no entanto, de ser a típica mulher de futebol. Para além de ser licenciada em Direito, tem também um mestrado em Direito das Empresas e dos Negócios, também pela Universidade Católica, e chegou a frequentar a pós-graduação em organização e gestão de futebol profissional, organizada pela Católica em parceria com a Liga de Clubes.

Há cerca de um ano comprou a Best Models, a mítica agência de modelos, fundada por um grupo de empresários do norte do país do qual fazia parte, por exemplo, Manuel Serrão. Desde então tem-se dedicado à agência que representa algumas das maiores figuras públicas nacionais, embora não tenha deixado de exercer direito no escritório do pai, António Gonçalves Pereira, afirmando que é aí, na advocacia, que quer fazia carreira.

Simultaneamente, Cristiana Pereira vive intensamente a carreira de Sérgio Oliveira e na terça-feira não deixou de vibrar com os dois golos do marido, como se sempre faz. «Estou tão feliz que ainda não tenho palavras. Este será sempre um jogo que ficará na nossa memória», escreveu Cristiana nas redes sociais.

«Dois golos, o prémio de melhor jogador em campo e a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Hoje fizemos história e eu não podia estar mais orgulhosa! Parabéns a toda a equipa, foram uns heróis! Parabéns família portista!»