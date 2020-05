Carlos Gonçalves é um dos agentes portugueses mais conceituados do futebol português e tem nomes na carteira como Diogo Dalot, Gonçalo Paciência, Jota ou Tomás Esteves.

Ora, em entrevista ao tuttomercatoweb, o empresário de futebol destacou precisamente o lateral direito do FC Porto, que tem potencial para ser um dos melhores defesas do mundo.

«Tomás Esteves mostrou nos últimos anos que tem potencial para se tornar num dos melhores defesas do mundo. Venceu a Youth League pelo FC Porto no ano passado com exibições impressionantes e bateu o recorde de Cristiano Ronaldo este ano, de jogador mais novo a estrear-se pela seleção nacional de Portugal de sub-21. Certamente vamos ouvir falar muito sobre o Tomás no futuro», afirmou.

Outros dos jovens destacados por Carlos Gonçalves foi Tiago Tomás, avançado de 17 anos do Sporting que está a trabalhar às ordens de Rúben Amorim: «Tiago Tomás teve uma temporada impressionante a jogar nos sub-19 e nos sub-23 do Sporting. Fez 13 golos em 16 jogos pelos sub-19 e três golos em seis jogos pelos sub-23, apesar de ter 17 anos. (…) Vamos ouvir falar sobre ele num futuro próximo.»

O agente deixou ainda elogios a Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfurt.

«O Paciência está numa forma incrível pelo Eintracht, com dez golos e seis assistências, apesar de ser só a sua segunda época na Alemanha. Infelizmente perdeu o regresso à competição devido a uma lesão muscular, mas ainda ter vários jogos importantes pela frente e terá impacto neles», atirou.