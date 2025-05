O Cruz Azul, em comunicado, reagiu na última noite ao acordo com alcançado com o FC Porto quanto ao diferendo relativo à saída de Martín Anselmi. O emblema mexicano mostra-se satisfeito por ver concluído o processo, mas lamenta que os valores negociados tenham sido tornados públicos.

O FC Porto, refira-se, tinha comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o pagamento de 3,1 milhões de euros para compensar o clube mexicano da saída do treinador e restante equipa técnica.

Segundo o Cruz Azul, o acordo «teve por base a declaração de insolvência financeira de uma das partes interessadas» e existia «uma cláusula de confidencialidade entre as partes, que obrigava à não divulgação de dados financeiros».

O comunicado do Cruz Azul na íntegra:

«O Cruz Azul informa que chegou a um acordo direto e satisfatório com o FC Porto relativamente à situação contratual do Sr. Martin Anselmi e da sua equipa técnica.

Esta determinação do clube teve por base a declaração de insolvência financeira de uma das partes interessadas na nossa ação por incumprimento contratual, e as táticas jurídicas para prolongar a resolução do assunto por um período de 3-4 anos.

A Cruz Azul vem por este meio lamentar a divulgação de informações incorretas e imprecisas por parte dos meios de comunicação social em Portugal e na Argentina, uma vez que o acordo continha uma cláusula de confidencialidade entre as partes, que obrigava à não divulgação de dados financeiros.

De acordo com a lei e a sua honra, a Cruz Azul não revelará os montantes de pagamento acordados, que foram estabelecidos em dólares, e não em euros, e cujos termos devem ser exercidos entre agora e, o mais tardar, em abril de 2026.»