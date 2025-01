Com Martín Anselmi já em território nacional, o Cruz Azul negou em comunicado a existência de acordo para a rescisão do treinador escolhido pelo FC Porto para suceder a Vítor Bruno.

O clube mexicano diz não ter evidências de que o seu diretor desportivo Ivan Alonso tenha aceitado de forma formal, como avança a imprensa nacional, a proposta do FC Porto para a saída do treinador argentino de 39 anos. O Cruz Azul garante que não recebeu qualquer documento nesse sentido da parte da direção de André Villas-Boas.

«De acordo com o registo de comunicações proporcionadas pela área jurídica e pela equipa da Direção Desportiva do clube designada para as negociações com o FC Porto, não existem evidências de que foi aceite qualquer acordo para a término do contrato do treinador Martín Anselmi bem como a sua equipa técnica», revela o emblema da Cidade do México em comunicado.

O Cruz Azul refere também que irá proceder legalmente contra Anselmi e toda a equipa técnica por «incumprimento do contrato».

Na sexta-feira à noite o presidente do Cruz Azul em direto na TV afirmou essa intenção de levar o caso à justiça. «O FC Porto não pagou a cláusula de rescisão. Procederemos legalmente», afirmou Víctor Velázquez ao canal ESPN.

Veja aqui o comunicado na íntegra:

«O Cruz Azul informa que, de acordo com o registo de comunicações proporcionadas pela área jurídica e pela equipa da Direção Desportiva do clube designada para as negociações com o FC Porto, não existem evidências de que foi aceite qualquer acordo para a término do contrato do treinador Martín Anselmi e da sua equipa técnica.

Da mesma forma que o FC Porto não fez chegar ao clube nenhum documento que represente um acordo entre as partes.

A instituição reitera que, desde o princípio, estabeleceu de maneira clara as suas pretensões para autorizar uma transferência do treinador argentino, que apontam para o valor estabelecido na cláusula de rescisão.

O Cruz Azul vê-se assim na necessidade de continuar com os procedimentos legais contra Martín Anselmi bem como contra a sua equipa técnica por incumprimento do contrato.»