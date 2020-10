Danilo Pereira está mesmo a caminho de França para assinar pelo Paris Saint-Germain. Segundo apurou o Maisfutebol, o capitão do FC Porto vai ser cedido por empréstimo, por um ano, mas com obrigação de compra, no final da temporada, pelo valor estipulado de 20 milhões de euros.

O acordo foi intermediado pela Gestifute, com Jorge Mendes a servir de ponte na definição do acordo entre os dois clubes. Segundo o Maisfutebol apurou, foi o acordo possível, tendo em conta que o campeão francês está, nesta altura, sob a alçada do fair-play financeiro da UEFA e está impedido de despender de somas avultadas na corrente época.

O acordo entre dos dois clubes está, assim, definido, faltando apenas Danilo Pereira realizar os habituais exames médicos para depois assinar vínculo com o PSG. O jogador, de 29 anos, deve viajar ainda este domingo para Paris, para depois juntar-se à Seleção Nacional que prepara os jogos com a Espanha, Suécia e França.