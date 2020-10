Oficializado esta manhã como reforço do Paris Saint-Germain, Danilo Pereira despediu-se dos adeptos do FC Porto nas redes sociais.

O internacional português publicou um vídeo com os melhores momentos de dragão ao peito e deixou uma mensagem à massa associativa azul e branca.

«Foram cinco anos inesquecíveis de muito trabalho, alegria e de um orgulho constante em ser jogador do Futebol Clube do Porto. Levo comigo a grandeza do clube, o profissionalismo de todos que nele trabalham e o carinho dos adeptos. E, claro, os títulos de campeão nacional e taça de Portugal conquistados. Muito obrigado por tudo. Para sempre um dragão!», escreveu.

De resto, uma publicação que foi comentada por muitos colegas do FC Porto, como Marchesín, Cláudio Ramos, Diogo Queirós e Marega, e também por alguns adversários, como Bruno Fernandes e Nélson Semedo.