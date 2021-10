Poucas horas depois da estreia de sonho pela equipa principal do FC Porto, Danny Namaso Loader volta à realidade da formação secundária dos dragões.

O avançado inglês, que marcou na goleada da véspera ao Boavista, para a Liga, é titular na visita do FC Porto B ao Estrela da Amadora, em jogo do segundo escalão. Curiosamente, defronta o filho do técnico que o lançou na equipa principal, poucas horas antes.

O jovem avançado foi colega de seleção de jogadores como Phil Foden ou Jadon Sancho, e agora procura o seu espaço no FC Porto, que há 90 anos que não tinha um jogador inglês.