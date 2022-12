Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves, após a vitória por 2-0 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga:

«Jogo competente da nossa equipa, com uma entrada forte no jogo, 30 minutos com três ou quatro ocasiões para fazer golo. Depois, a partir daí, o Chaves equilibrou o jogo, criou ali uma ou outra aproximação, uma ocasião também, mas penso que merecíamos ir par ao intervalo com outro resultado que não o 0-0.»

«Segunda parte muito difícil ao Chaves de chegar, porque acertámos um ou outro posicionamento com bola, para quando a perdêssemos, não sofrermos as tais transições do adversário e penso que fizemos uns bons segundos 45 minutos e é uma vitória justa.»

«É uma vitória importante, mas não está consumado, até porque temos o jogo com o Vizela, uma equipa que tem demonstrado qualidade individual e coletiva. Agora descansar e preparar bem esse jogo com o Vizela, esse sim decisivo para passar aos quartos de final.»

«O Danny jogou porque tem trabalhado muitíssimo bem, tive oportunidade de dizer na antevisão que o Marko me pareceu mais fresco do que o Taremi e, por aquilo que fez durante a semana, o Danny deu uma excelente resposta, não só pelos golos. O Toni não teve a felicidade de fazer golos e fez um excelente jogo. Há o trabalho diário que fazemos, o trabalho de cada um não depende dos outros, não depende de ausências. Têm de restar motivados diariamente para trabalhar no máximo.»

«Era importante ganhar, mas principalmente não entrar da forma como entrámos com o Mafra. Hoje em dia mesmo com equipas de escalão inferior, existe qualidade. Não me canso de dizer, estudamos ao pormenor cada equipa. Hoje foi uma atitude diferente, daí estar satisfeito, obviamente ganhando, fico sempre com um estado de espírito melhor.»