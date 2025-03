O avançado agora internacional pelos Camarões, Danny Namaso, voltou aos treinos do FC Porto na manhã desta quinta-feira, na preparação para o jogo ante o Estoril, da 27.ª jornada da Liga, marcado para o próximo domingo.

Depois dos regressos de Diogo Costa, Stephen Eustáquio, Deniz Gül e Samu no treino de quarta-feira, o treinador Martín Anselmi já tem todo o grupo à disposição, à exceção dos dois jogadores que continuam lesionados.

Os médios Vasco Sousa e Marko Grujic são os nomes que continuam inseridos no boletim clínico dos azuis e brancos.

O FC Porto volta a treinar na manhã de sexta-feira, no Olival, para preparar a visita ao Estoril, agendada para as 18 horas de domingo, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.