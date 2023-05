Danny Namaso marcou o golo decisivo da vitória do FC Porto frente ao Casa Pia aos 90+3 minutos, mas mesmo num momento de extrema importância, não esqueceu Ricardo Vidal, técnico de equipamentos dos dragões.

Ricardo Vidal sofreu um enfarte no sábado, véspera do jogo, e está hospitalizado. Namaso fez questão de exibir uma camisola com o nome do elemento do staff dos portistas no momento do festejo.

Também Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após a partida, fez questão de dedicar o triunfo a Ricardo Vidal.

«Antes de começar a falar do jogo, queria mandar um abraço grande ao nosso técnico de equipamentos que teve um problema de saúde grave ontem [sábado]. O grupo de trabalho está com ele e com a sua família. Esta vitória difícil e sofrida é dedicada a ele», disse.