Danny Namaso vai estrear-se pela seleção principal dos Camarões nos jogos de qualificação para o Mundial de 2026 frente ao Essuatíni e à Líbia, agendados para os dias 19 e 25 de março, respetivamente.

O avançado do FC Porto nasceu há 24 anos na cidade inglesa de Reading, foi internacional jovem por Inglaterra em 44 ocasiões, mas tem ascendência camaronesa por parte do pai, o que lhe permite ser opção para os Leões Indomáveis.

Ultrapassadas as questões burocráticas, Namaso prepara-se para a estreia na seleção principal dos Camarões, que lidera o Grupo D da fase de qualificação africana para o Campeonato do Mundo do próximo ano com oito pontos, mais um do que a Líbia e Cabo Verde.