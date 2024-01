O FC Porto renovou contrato com Danny Namaso até 2028.

O avançado inglês, que tinha vínculo por mais uma temporada e meia, está desde 2020/21 nos dragões, onde chegou oriundo do Reading.

«Estou super feliz, é algo que queria há muito tempo e estou mesmo feliz por poder continuar num grande clube. Já sinto o FC Porto como o meu clube do coração e também por isso estou radiante. Estou muito diferente de quando cheguei, agora sou mais homem, estou mais maduro e tenho muita vontade de fazer coisas especiais neste estádio. Sempre quis estabelecer uma relação com os adeptos e acho que ela fica mais forte se eu falar em português. É difícil, sim, mas estou a ter aulas para que as pessoas em Portugal percebam que estou a tentar melhorar», afirmou Namaso aos órgãos de comunicação dos portistas.

Ao serviço do FC Porto, o jogador de 23 anos já conquistou quatro títulos: um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga. Além disso, marcou nove golos e somou quatro assistências em 49 jogos na equipa principal.