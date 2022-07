Anunciado como reforço para o eixo da defesa do FC Porto, David Carmo confessa que está ansioso por juntar-se ao plantel dos dragões.

Em declarações aos meios dos dragões, o jogador de 22 anos mostra-se ciente da «responsabilidade boa» que é representar «um clube enorme».

«Sente-se desde logo a grandeza deste clube. É uma responsabilidade boa e é muito importante poder representá-lo. Estou ansioso e com muita vontade de vestir esta camisola e lutar pelo FC Porto», começou por dizer.

«Penso sempre passo a passo e sinto que este é um voto de confiança pelo trabalho que tenho feito. Vou continuar da mesma maneira, porque é a única forma de ter sucesso», acrescentou.

O antigo defesa do Sp. Braga está orgulhoso por jogar de dragão ao peito e mostra-se ansioso por jogar ao lado de Pepe: «É um central de referência para qualquer jogador da minha idade. Estou mais do que ansioso para aprender e ir à luta com ele.»

«Só nesse momento é que saberei, mas já joguei aqui. É um clube enorme, com adeptos que são dos melhores do mundo e estou ansioso por ir à luta com eles», prosseguiu depois, sobre a possibilidade de jogar no Estádio do Dragão.

Carmo concluiu depois: «O único objetivo individual é mostrar que podem contar comigo. Sou mais um dentro do grupo, mais um fã do clube e tenho a certeza de que vamos lutar para disputar todas as competições em que estivermos inseridos.»