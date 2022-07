O FC Porto oficializou nesta terça-feira a contratação de David Carmo, a maior transferência entre clubes portugueses. Os dragões pagam 20 milhões de euros ao Sp. Braga pelo defesa-central, num negócio que envolve ainda 2,5 milhoes em variáveis.

Sérgio Conceição recebe o defesa-central pretendido para fazer face à saída a custo zero de Chancel Mbemba - Rúben Semedo também saiu, depois de ter sido pouco utilizado no período de empréstimo. Porém, o treinador portista não poderá contar com David Carmo nos primeiros compromisso da época.

O internacional português de 22 anos foi expulso no Famalicão-Sp. Braga, na última jornada da Liga 2021/22, e vai cumprir um castigo de dois jogos. «Agarrou o pescoço de um adversário com força excessiva», registou o árbitro no relatório, na altura.

Assim, David Carmo não estará disponível para o jogo da Supertaça de Portugal frente ao Tondela, a 30 de julho, nem para a primeira jornada da Liga, no fim de semana de 6 e 7 de agosto, em que os campeões nacionais recebem o Marítimo.