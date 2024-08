O FC Porto acertou nas últimas horas a transferência em definitivo de David Carmo para o Nottingham Forest, que, por sua vez, vai ceder o central para o Olympiakos, onde esteve emprestado na última temporada, segundo apurou o Maisfutebol.

A negociação com os ingleses, que são detidos por Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos, foi acordada em 11 milhões de euros fixos, com outros 4 milhões de euros variáveis. Os dragões asseguraram ainda 10 por cento de uma futura venda. Os valores foram revelados pelo jornal O Jogo e confirmados pelo nosso jornal.

Fora do jogo contra o Rio Ave, este sábado, no Dragão, Carmo é esperado na Grécia no domingo. Vai assinar com o emblema inglês um contrato de longa duração.

David Carmo, recorde-se, chegou em 2022 ao FC Porto, que, na ocasião, pagou 20 milhões de euros ao Sp. Braga, com outros 2,5 milhões de euros variáveis.