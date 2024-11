José Pereira da Costa, chief financial official da FC Porto SAD, revelou esta sexta-feira que o FC Porto teve de liquidar 34 milhões de euros de dívidas antigas a fornecedores para poder ultrapassar com sucesso os controlos de junho e setembro do fairplay financeiro da UEFA.

«Até 30 de setembro, fizemos pagamentos de 34 milhões de euros a fornecedores, relativos sobretudo a 5,6 milhões da transferência de David Carmo, 5,3 milhões de Verón, 3,3 milhões de Alan Varela, 3 milhões de Otávio, 2,1 milhões de Chico Conceição e 1,5 milhões de Samuel Portugal», referiu Pereira da Costa.

«Começámos a pagar compromissos antigos, são pagamentos que, se não os cumprimos, não cumprimos também o fair play da UEFA. Passámos plenamente e cumprimos com sucesso os controlos de 30 de junho e 30 de setembro e voltámos a ter credibilidade junto dos nossos parceiros.»

José Pereira da Costa referiu ainda que não foi possível pagar dívidas antigas a agentes de jogadores, sendo que a SAD vai aguardar pela conclusão da auditoria para o fazer.

«Não conseguimos abater a dividia de 16 milhões de euros a fornecedores, mas pensamos que vamos reduzir essa dívida. Também não houve fornecedores em que aumentássemos as dívidas vencidas, portanto retomámos a normalidade de pagar o que vamos consumindo.»