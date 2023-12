David Carmo foi despromovido com efeitos imediatos à equipa B do FC Porto.

A decisão partiu de Sérgio Conceição, que ficou desagradado com o comportamento do defesa-central de 24 anos, conforme avançou o jornal "O Jogo" e confirmou o Maisfutebol.

O técnico considera que o jogador de 24 anos não tem cumprido com as regras internas que estão estabelecidas dentro do grupo de trabalho e com a influência deste nos restantes companheiros. Deste modo, tomou a decisão de o despromover à formação secundária, que é treinada por António Folha.

David Carmo chegou ao FC Porto em julho de 2022, tendo sido contratado ao Sp. Braga a troco de 20 milhões de euros (mais 2,5 milhões em variáveis). Um ano e meio após a sua contratação, o central continua longe de se impor nos azuis e brancos, tendo participado num total de 27 jogos pela equipa principal (12 nesta época e 15 em toda a temporada passada).