O FC Porto B venceu este sábado os sub-21 do Wolverhampton por 1-0, no estádio Molineux, no segundo jogo dos dragões na Premier League International Cup.

O único golo do jogo aconteceu aos 29 minutos, por David Vinhas, com assistência de Rodrigo Pinheiro.

Com este resultado, o FC Porto sobe ao quarto lugar do grupo A, com os mesmos quatro pontos do líder, os sub-21 do Fulham, do vice-líder Valência B e dos sub-21 do Blackburn, que ocupam o terceiro posto.

O próximo jogo dos dragões na competição é a 19 de dezembro, contra o Leicester.