Deco recordou a histórica eliminatória do FC Porto com o Deportivo, da Corunha, e de como ele foi instrumental na estratégia de José Mourinho, um dos treinadores marcantes da carreira, mas não o «técnico da vida» do luso-brasileiro.

No programa Resenha, da ESPN Brasil, o Mágico teve a companhia de Djalminha, lenda do emblema espanhol e ídolo de Deco. Djalminha lembrou que o antigo camisola 10 dos dragões conseguiu retirar Mauro Silva e Jorge Andrade da eliminatória.

Nessa altura, Deco pegou na palavra e recordou.

«O Mourinho disse-nos: “Não há maneira de vencermos o Corunha.” E nós ficámos: "Como assim, não há maneira?". O Mourinho continuou: "Eles são isto, são aquilo, etc.” O Mourinho ficou três dias a falar sobre isso. E nós a treinarmos, olhando uns para os outros e a dizer “ferrou, esquece”. Antes do jogo, ele teve uma reunião comigo e ele disse. "Tens uma função no jogo. Só podemos vencer a eliminatória se tirarmos um dos pilares da equipa deles.”», começou por relatar Deco.

O antigo médio narrou depois:

«Eles tinham o Naybet e o Jorge Andrade [no centro da defesa]. O “negão” [termo carinhoso para Jorge Andrade] voava, era uma coisa…e o Mauro Silva na frente deles. Ele disse-me assim. “O Mauro Silva tem um amarelo [estava em risco de exclusão para a segunda mão], tens de ir para cima dele." No jogo, eu tentava, mas o Mauro Silva girava, metia o rabo e ganhava a bola. Eu “p*ta que pariu, não é possível”. Ao intervalo, disse. "Zé, não dá para jogar. Se eu ficar a tentar o tempo todo, não jogamos." E ele insistiu: “Continua a fazer.” Aí, há uma jogada em que o Mauro vem e eu vi “não há maneira dele chegar a tempo a essa”. Deixei um pouco de espaço, deixei a perna e ele dá o toque e leva amarelo. Para piorar a situação deles. O Jorge Andrade era meu amigo, jogava comigo no Porto. Ele fez-me uma falta e mete-me o pé [no rabo] a dizer ”levanta”, a brincar. Ele achou que estava a jogar uma pelada. Eu deitado no chão vi o árbitro a vir com o vermelho e ele “my friend, my friend” e eu assim (faz gesto de esconder a cara).»

Ronaldinho ou Messi? Etoo ou Drogba?

Deco jogou com ambos, Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. Sem ter em conta os títulos e o que venceu, porque aí, diz o entrevistador, Messi não dá hipótese para ninguém, como é que o antigo jogador do Barça via o brasileiro e o argentino apenas e só no tratamento da bola.

«Quando se fala de bola, fala-se de arte. Eles têm isso fora do normal, mas o Ronaldinho tinha algo diferente. O Messi é o jogo na essência pura do que é ser perfeito, o Ronaldinho tinha uma magia…às vezes parecia que nem se importava. Ele queria divertir-se e às vezes divertia quem estava com ele e quem estava a ver», disse Deco.

Por fim, instado a comparar dois avançados com quem jogou, Didier Drogba e Samuel Etoo, o luso-brasileiro nem hesitou. «Etoo. O Etoo era o jogador mais fácil de achar entre os defesas. O Drogba foi muito forte fisicamente, mas acho que o Etoo era melhor tecnicamente, até», concluiu.