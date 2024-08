Deniz Gül vai ser o primeiro reforço da equipa principal do FC Porto na era André Villas-Boas.

O avançado de 20 anos é esperado esta sexta-feira na Invicta, segundo apurou o Maisfutebol, para fazer exames médicos e assinar com o FC Porto um contrato até 2029.

Os dragões irão investir uma verba de 4,5 milhões de euros aos quais se acrescem mais 500 mil euros por objetivos, após terem chegado a acordo com o Hammarby.

Encarnado como uma das promessas do futebol do seu país, Gül, que tem também nacionalidade turca, é internacional pelos escalões jovens da Suécia e estava sob o radar do departamento de scouting portista, liderado por José Maia.

Nesta que é a sua primeira época como sénior, Deniz Gül registou três golos e duas assistências em 17 jogos pela equipa principal do Hammarby, segundo classificado da liga sueca, que já leva 19 jornadas disputadas.