O avançado internacional turco Deniz Gül foi novidade nos trabalhos do FC Porto, esta quarta-feira, no primeiro treino realizado nos EUA, na preparação para o Mundial de Clubes.

Gül esteve ao serviço da Turquia, que perdeu ante o México em jogo de preparação (1-0) na última noite, na Carolina do Norte, tendo feito exercícios de recuperação no regresso aos dragões, que trabalharam na Universidade de Rutgers.



O médio Stephen Eustáquio, que esteve ao serviço do Canadá, em Toronto, junta-se ao grupo treinado por Martín Anselmi na tarde de quinta-feira.

O FC Porto volta a treinar a partir das 15 horas de quinta-feira (10h locais), com 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social e também declarações de um jogador, antes da sessão.

Os azuis e brancos defrontam o Palmeiras no domingo (23h), em jogo da primeira jornada do grupo A, em Nova Jérsia.